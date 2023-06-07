اليوم.. طقس حار بالقاهرة وأمطار ورياح مثيرة للرمال على بعض المناطق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجويةِ عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الأربعاء نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وتكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الغرب وقد تؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة ورعدية علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد مساء إلى مناطق من الوجة البحرى والقاهرة الكبرى وتكون رعدية على مناطق من الصحراء الغربية وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء و جبال البحرالأحمر 38 للعظمى والصغرى 28 ،وعلى شمال الصعيد41 والصغرى 27 ، وعلى جنوب الصعيد44 للعظمى والصغرى 31 درجة.