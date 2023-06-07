بدائل طبيعية لمزيل المكياج لصحة البشرة

من المنتجات التجميلية التي أصبح استخدامها منتشر بشكل واسع هي مزيلات المكياج والتي تختلف أنواعها ومكوناتها على حسب نوع البشرة وطبيعتها وأصبح استخدامها مهم لتنظيف البشرة بعمق قبل الغسول من أي مكياج موجود بالمسام لعدم ظهور الحبوب ولكن أغلب أنواع البشرة تتعرض للحساسية والاحمرار والحبوب عند استخدام تلك المزيلات لذلك تبرز “البوابة نيوز” أفضل المزيلات الطبيعية للمكياج والتي لا تضر بالبشرة ولا تسبب الجفاف.

-زيت جوز الهند:

يعد بديلاً رائعاً لمزيل المكياج، فإضافة الى فوائده التي لا تعد ولا تحصى للبشرة، فإنه يعمل على إزالة المكياج، حتى المكياج المقاوم للماء، ليترك بشرتك نظيفة وناعمة كالحرير.

-زيت الزيتون:

يمكن أن يحل محل مزيلات المكياج، فهو يعمل على تنظيف البشرة من الشوائب وآثار المكياج، ويساعد أيضاً في ترطيب البشرة الجافة، كما أنه مثالي للبشرة الحساسة.

-الألوفيرا:

جل الألوفيرا بديل لمزيل المكياج، إضافة الى فوائدها المتعددة للبشرة، فإن الألوفيرا تعمل على أيضاً على إزالة المكياج بشكل فعال جداً، يكفي أن تمزجي كمية كافية من جل الألوفيرا والقليل من زيت الزيتون، وتقومين بتنظيف وجهك من المكياج بهذا المزيج، علماً أنه يعمل أيضاً على تهدئة البشرة وترطيبها. كما بإمكانك مزج جل الألوفيرا مع زيت اللوز لإزالة المكياج حول محيط العين.

-عصير الخيار:

عصير الخيار منعش ومهدئ للبشرة، ومثالي للبشرة الدهنية، ويساعد في إزالة كافة آثار المكياج، كما يعمل على تفتيح البشرة الباهتة والتخلص من الشوائب والبقع الداكنة، مما يجعل البشرة مشرقة ومتوهجة بشكل طبيعي.

-العسل وصودا الخبز:

حين يتم مزج العسل الطبيعي مع صودا الخبز، فإنه يصبح مزيلاً فعالاً ولطيفاً لآثار المكياج، فهذا المزج متعدد الاستخدامات، إذ يعمل على تقشير البشرة بلطف، وتنظيف آثار المكياج والشوائب، كما يترك البشرة رطبة وناعمة. لكن احرصي على تشطيف بشرتك جيداً بالماء الدافئ.

-الحليب:

أحد مزيلات المكياج الطبيعية، حيث يعمل على تنظيف البشرة بلطف من كافة آثار المكياج والشوائب الأخرى التي تتراكم على سطح البشرة خلال النهار. ضعي القليل من الحليب الخام على فوطة قطنية وامسحي بها وجهك وعينيك، بعدها اشطفي وجهك بالماء الدافئ.