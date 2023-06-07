حصاد المحترفين.. «صلاح» ماكينة أهداف وأرقام قياسية تتحدى فشل التأهل لدوري الأبطال

لم يكن حظ ليفربول وأرسنال المحترف ضمن صفوفهما الثنائي الدولي المصري محمد صلاح ومحمد النني، هو الأفضل بالتأكيد في موسم 2022 - 2023، حيث خرج الفريقان من جميع البطولات خاليا الوفاض، وكان الأمر أكثر إيلاما لجماهير الجانرز التي كادت تلمس كأس البريميرليج قبل أن يقتنصه مانشستر سيتي في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وعاني الريدز على مدار الموسم من النتائج المتذبذبة وتراجع إلى منتصف جدول الترتيب وفقد فرصه مبكرا في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال ومانشستر سيتي، لكن كان الدولي المصري محمد صلاح هو نقطة النور المضيئة في الفريق، حيث واصل ممارسة هوايته في تحطيم الأرقام القياسية.

ونجح الملك المصري في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية رغم تراجع مستوى الفريق، حيث ساهم في 42 هدفا بالموسم بتسجيله 30 هدفا من الريدز في جميع المسابقات بينهم 19 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين وإحرازه 8 أهداف في دوري الأبطال، وصناعته لـ 16 هدفا بينهم 12 في الدوري.

وتمكن صلاح في كسر العديد من الأرقام القياسية في الموسم، حيث بات الهداف التاريخي للريدز فى بطولة دورى أبطال أوروبا متجاوزا الرقم القياسي السابق للأسطورة ستيفين جيرارد ووصل إلى هدفه رقم 186 معادلًا جيرارد كخامس أفضل هدّاف في تاريخ الريدز بكل البطولات لكن بـ408 مباريات أقل.

وتربع صلاح على عرش هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي ليصبح الهداف التاريخي للفريق متجاوزا رقم روبي فاولر الصعب بـ128 هدفا، كما بات أول لاعب في تاريخ النادي الممتد عبر 131 عامًا، يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في كل البطولات.

على الجانب الآخر، لم يحالف الحظ محمد النني للمشاركة مع أرسنال أغلب فترات الموسم، بسبب الإصابات المتتالية التي ألمت به ولعب فقط 8 مباريات وسجل هدفًا واحدًا، وخضع لعملية جراحية أبعدته عن المشاركة مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري.

