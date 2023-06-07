كايسيد يطلق الدفعة الثانية من زمالة الصحافة للحوار

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«عاصفة الخميس» تهدد محافظات مصر.. نرصد أبرز العواصف التي ضربت البلاد في الربع قرن الأخير.. وخبراء ينصحون بعدم التعرض لأشعة الشمس.. والإكثار من تناول السوائل الباردة وارتداء الملابس القطنية