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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة انقطاع الكهرباء عن قرية في القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليقًا مدعومًا بمقطع فيديو تضمن الإدعاء بعدم تواجد إنارة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مما يتسبب فى انتشار وقوع السرقات والحوادث.

 
بالفحص تبين أن الشاكى صاحب معرض موبيليا، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر  بالقليوبية، واستدعائه وسؤاله قرر ما سبق ذكره بالمنشور، بالتنسيق مع الجهة المختصة أفادت أن سبب انقطاع التيار الكهربائى بمحل الشكوى هو عطل فنى وتم تداركه وإصلاحه فى حينه وإعادة الإضاءة، وتم التواصل مع الشاكى وإفهامه. 

كما تبين عدم وجود ثمة بلاغات سرقات أو حوادث طرق خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة محل الشكوى.

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