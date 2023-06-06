«عاصفة الخميس» تهدد محافظات مصر.. نرصد أبرز العواصف التي ضربت البلاد في الربع قرن الأخير.. وخبراء ينصحون بعدم التعرض لأشعة الشمس.. والإكثار من تناول السوائل الباردة وارتداء الملابس القطنية

ساعات قليلة تفصلنا عن هبوب العاصفة الترابية التي من المنتظر أن تضرب محافظات مصر، بداية من مساء الأربعاء، وتكون ذروتها يوم الخميس المقبل،، حيث حذر خبراء الأرصاد من ارتفاع شديد في درجات الحرارة تزامنًا مع عاصفة الخميس، حيث تكتسي الشوارع باللون الأصفر.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن يوم الخميس، سيشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة الترابية على معظم الأنحاء، وتتلون الشوارع باللون الأصفر في وضح النهار وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أنه بالنسبة لهذا الوقت من العام يبدأ أيضًا الحزام المداري في الارتفاع، فإذا صاحب ذلك منخفض متعمق في طبقات الجو العليا يساعد ذلك في سحب أو نقل كتلة مدارية رطبة تساعد على تكون السحب الرعدية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق التي تتوفر بها العوامل الملائمة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن درجات الحرارة قد تسجل أعلى قياساتها في فصل الربيع، وأيضًا يحدث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة التي قد يصل لحد العاصفة الترابية، كما أن الرمال والأتربة المثارة يمكن تحدث أيضًا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وكشفت خرائط الطقس عن توافر فرص سقوط الأمطار الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتوقعت "الأرصاد" نشاط رياح عاصفة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء خاصة على المناطق المكشوفة، وتتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات، فيما ينشط مرتفع جوى جنوب البلاد يساعد في رفع درجات الحرارة لتسجل 44 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة شمال البلاد والقاهرة الكبرى 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس شديد الحرارة جنوبا وتسجل الحرارة 44 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد مصر بدءًا من يوم الأربعاء المقبل سنشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق مصاحبها سقوط أمطار رعدية أحيانا.

وأضاف "شاهين" أنه من المتوقع أن تؤثر عاصفة يوم الخميس على العديد من المحافظات وعلى رأسها محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء التي تشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب والصحراء الغربية فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

نصائح لاجتياز تبعات "عاصفة الخميس"

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة والجلوس في أماكن جيدة التهوية، كما نصحوا مرضى الصدر والجيوب الأنفية تأجيل النزول للشوارع لغير الضرورة، يوم الخميس المقبل، منعا للاستنشاق الأتربة والإضرار بحالتهم الصحية.

وفيما يلي قائمة بأبرز العواصف الترابية التي ضربت مصر وسجلتها هيئة الأرصاد الجوية خلال فصل الربيع على مدار الأعوام الـ 25 الماضية، والتي جاءت كالآتي:

عاصفة مايو 1997

في أوائل شهر مايو من العام 1997، شهدت مصر واحدة من أقوى العواصف الترابية التي مرت بها البلاد وصلت سرعة الرياح في ذلك اليوم إلى 56 عقدة، أي بما يعادل 112 كيلومترا في الساعة.

عاصفة مايو 2005

في 13 مايو عام 2005، مرت عاصفة رملية بالبحر الأحمر، لتطال كلا من مصر والسعودية، أدت إلى إصابة حركة المرور بشلل تام، لما صاحبها من انعدام للرؤية.

عاصفة أبريل 2007

شهدت مصر في شهر أبريل من العام 2007 عاصفة اعتبرها البعض من أقوى العواصف التي ضربت الجمهورية، نتيجة اجتياح الرمال والأتربة كل شبر بالجمهورية.

عاصفة مارس 2017

تعرضت عدة محافظات مصرية السبت 18 مارس 2017 لعاصفة ترابية شديدة أدت الى اغلاق عدة طرق رئيسية وبعض الموانئ نظرا لانخفاض الرؤية الافقية.

عاصفة مارس 2018

تعرضت الجمهورية لعاصفة من اشد العواصف الترابية وغطت سماء الجمهورية وادت لتدهور الرؤية الافقية ووصلت لأقل من 50متر على مدن شمال الصعيد وادى ذلك لإغلاق العديد من الطرق والموانئ البحرية وتأجيل بعض رحلات الطيران.