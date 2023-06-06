يوفينتوس أبلغ نادي ريال مدريد وبرشلونة بخروجه من مشروع السوبر ليج

قرر يوفنتوس الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج" اليوم الثلاثاء، بحسب تقرير صحفي إسباني.

يضم السوبر ليج، أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، قبل أن يقرر النادي الإيطالي الانسحاب من المسابقة القارية الجديدة.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، أرسل يوفنتوس رسالتين إلى ريال مدريد وبرشلونة، لإبلاغهما ببدء الإجراءات القانونية لمغادرة البطولة.

وأضافت أن الأمر يفترض عملية بيروقراطية ستستغرق بضعة أسابيع، لكن القرار وقع من جانب النادي الإيطالي، الذي أبلغه بالفعل إلى قطبي إسبانيا.

ويعتبر قرار الإدارة الحالية ليوفنتوس، مخالفا لرغبة الرئيس السابق أندريا أنييلي، الذي سبق أن دعم فكرة تدشين البطولة.

وأكد أنييلي، دعمه لفكرة إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، متوقعا أن تبتعد الجماهير عن كرة القدم في حال فشل ذلك المشروع.

وكان أنييلي واحدا من أبرز الأصوات المؤيدة لدوري السوبر الأوروبي، قبل أن يترك منصبه بيوفنتوس في نوفمبر الماضي، خلال سير التحقيقات بشأن تعاملات النادي المالية.

وكان يوفنتوس قد التزم إلى جانب برشلونة وريال مدريد، بإحياء فكرة هذه البطولة المثيرة للجدل، وسط معارضة جماهيرية وإعلامية كبيرة، إضافة لعدم تأييد اللاعبين كذلك، ليتسبب ذلك في فشل المشروع في 2021.