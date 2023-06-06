الصين وجنوب إفريقيا تتعهدان بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة

تعهد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "تشين قانج"، ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء، حيث قال تشين إن التعاون العملي بين الصين وجنوب إفريقيا في مختلف المجالات حقق نتائج مثمرة في السنوات الأخيرة، مؤكدا عزم بلاده على دعم جنوب إفريقيا في استكشاف مسار التحديث الملائم لظروفها الوطنية، وفي تنمية اقتصادها وتحسين معيشة شعبها على نحو قوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأشار تشين إلى استعداد الصين للعمل مع جنوب إفريقيا على تحويل الثقة السياسية المتبادلة رفيعة المستوى إلى إجراءات بناءة، وذلك من أجل الدفع نحو التنمية المتواصلة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، واعتزام الصين مواصلة التعاون مع جنوب إفريقيا بصفتها رئيسة البريكس الحالية على نحو كامل، ودعمها في استضافة القمة الـ15 للبريكس بنجاح، وكذا العمل معها على تعزيز التضامن والتعاون بين دول البريكس، وكذلك حماية مصالح الدول النامية على نحو مشترك.

من جانبها، قالت باندور إن جنوب إفريقيا تولي أهمية كبيرة لتنمية علاقاتها مع الصين وتتمسك بمبدأ صين واحدة، مشيرة إلى استعداد بلادها للعمل مع الصين من أجل تعميق التعاون العملي في مختلف المجالات، ومن ثم دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما نحو مستوى جديد، وإلى اعتزامها تعزيز التنسيق مع الصين في إطار مجموعة البريكس والأطر الأخرى متعددة الأطراف.