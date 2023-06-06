عظِّم شهيدك.. اللواء نبيل فراج.. دافع عن واجبه حتى الرمق الأخير ورفض الاستسلام للجماعة الإرهابية

تستعرض البوابة نيوز سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية .

كما نستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية

حلقة اليوم للبطل الشهيد اللواء نبيل فراج

من هو اللواء نبيل فراج ؟

ابن محافظة سوهاج، ولد عام 1958، والتحق بكلية الشرطة عام 1977

تخرج من كلية الشرطة دفعة 1981 ثم التحق بالإدارة العامة لشرطة الاتصالات عام 2004.

حصل على رتبة عقيد عام 2007.. وعرفه الجميع بكفاءته في عمله.

في يوليو عام 2013 ترقى لدرجة لواء ثم ترقيته لرتبة مساعد مدير أمن الجيزة واستشهد اثناء مشاركته في اقتحام كرداسة بعد شهر من ترقيته بعد أن رفض الجلوس في المدرعة خلف الجنود وقرر المشاركة بنفسه في عملية تطهير كرداسة ليسقط شهيداً، اثناء عملية الاستشهاد تاركا خلفه زوجته المهندسة الزراعية نضال و3 أولاد، هم عمر وأحمد وزياد.

البطل الشجاع

بعد أحداث كرداسة سنة 2013.. أعدت وزارة الداخلية، مأمورية مكبرة لملاحقة المتهمين باقتحام مركز كرداسة، كان على رأسها الشهيد اللواء نبيل فراج، وتصدر الصفوف الأولى للقوات بشجاعة

ودارت اشتباكات بين 4 مروحيات تابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن من ناحية، وإرهابيين يحتمون بإحدى المدارس بمنطقة كرداسة.

لحظة استشهاده

وفجأة وهم مختبئون في جحورهم، أطلق الإرهابيون النار بكثافة، وحدثت مواجهات مسلحة بين القوات والإرهابيين، الذين حاولوا فرض سيطرتهم على المنطقة، ومنع دخول قوات الشرطة، إلا أن القوات تصدت لهم بشجاعة، واستشهد على إثر ذلك اللواء نبيل فراج.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حينها صورة الشهيد نبيل فراج بعد إصابته برصاصة، حيث ظل يقاوم حاملا سلاحه، مصمما على الوفاء بعهده والقسم الذي أداه فى كلية الشرطة قبل 32 عاما، "محافظا على سلاحى، لا أتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد"، وشُيعت جنازته بحضور رسمي وشعبي، ودفن جثمانه بمقابر أسرته بمدينة نصر.

تعقب الجناة

بعد استشهاد "فراج" تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين فى الواقعة، بعد تحديد 12 شخصا ارتكبوا الجريمة، وسيق المتهمون إلى المحكمة مقيدين بدم رجل شرطة أفنى عمره فى خدمة وطنه

ذكر تقرير الطب الشرعي، أن اللواء نبيل فراج، أصيب من مسدس 9 ملم ، ومن مسافة نحو 35: 50 سم.

وفي مارس 2014 تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية

في 2016 قضت محكمة الجنايات بإعدام 3 إرهابيين وهم : «محمد سعيد سعد، وصلاح فتحى النحاس، ومحمد عبد السميع»،

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 4 آخرين، وهم : «مصطفى محمد محمد الشاهد، وشحاته موسى، وصهيب محمد نصر الدين فرج»، وتقدم المتهمون المحكوم عليهم، بالطعن على الحكم، ولكن محكمة النقص رفضت الطعن، وأيدت الأحكام الصادرة ضد الإرهابيين المذكورين.

في يناير 2018 أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام 3 متهمين شنقا منهم وحكمت بالسجن المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 10 سنوات على 5 متهمين آخرين.

القصاص

وفي فجر يوم 13 فبراير 2019، نفذّت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقا بحق المتهمين، داخل غرفة الإعدام بسجن استئناف القاهرة، لتشرق شمس يوم جديد لتخبر الجميع أن مصر لا تنسى من ضحى لأجلها ولن تتوانى فى الثأر له والقصاص من الإرهابيين القتلة.

علاقته بزملائه

عُرف عن اللواء نبيل فراج أنه كان محبوباً من جميع زملائه والمقربين منه ومن تعاملوا معه، فضلاً عن شدة ارتباط أسرته به، فقد كان زوجاً مثالياً وأباً قدوة لأبنائه.

تكريم يليق بالبطل الشهيد

في 13 يناير 2021، افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نفق الشهيد اللواء " نبيل فراج " بحي غرب سوهاج، بعد انتهاء اعمال التطوير ورفع كفاءة النفق، ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق بيئة حضارية للمواطن السوهاجي وتكريما لسيرة الشهيد العطرة.

الحلقة المقبلة بطلها هو النقيب عمر القاضى