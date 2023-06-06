إطلاق تقرير التنمية في العالم 2023 بندوة غدًا

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولى، غدا الأربعاء، ندوة لإطلاق تقرير: "عن التنمية فى العالم 2023: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات"، والذى أعده البنك الدولى، وذلك بمقر المركز من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصرا.

والمتحدث الرئيسى بالندوة هو الدكتور شاغلار اوزدن اقتصادي رئيسي بالبنك الدولي، ويعقب عليه كل من: الدكتور أيمن زهري خبير في دراسات السكان والهجرة، والدكتورة دينا عبد الفتاح أستاذ مساعد الاقتصاد بالجامعة الامريكية في القاهرة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقا، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

جدير بالذكر أن التقرير يقدم تحليلا شاملا للهجرة الدولية وما تحمله من إمكانات لتكون بمثابة قوة دافعة لتحقيق النمو والرخاء المشترك فى جميع البلدان، كما يقدم إطار عمل للاسترشاد به فى وضع السياسات اللازمة لإدارة الهجرة على نحو فاعل تسهم فى تحقيق التنمية لبلدانهم، وهو ما سيتم مناقشته.