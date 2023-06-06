الولايات المتحدة تعترف بمحادثاتها السرية مع إيران.. واشنطن تسعى للتفاوض بشأن مواطنيها المحتجزين كرهائن في إيران

لم تنف وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوثها الخاص لإيران عقد اجتماعات سرية مع سفير طهران لدى الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي أن المبعوث الخاص روبرت مالي التقى مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك عدة مرات للتفاوض بشأن المواطنين الأمريكيين المحتجزين كرهائن من قبل إيران.

وطلب أحد المراسلين من نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل خلال إحاطة إعلامية منتظمة له يوم الاثنين تأكيد النبأ، وأجاب باتيل: "ليس لدي أي شيء أعلنه على هذا الصعيد".

وأضاف: "كما سمعتموني أقول سابقًا، لدينا الوسائل للتواصل مع إيران وإيصال الرسائل إليهم التي من مصلحة أمريكا القيام بذلك، ولن نقوم بتفصيل محتويات تلك الرسائل أو وسائل تلك التسليمات، ليس لدي أي شيء آخر لأضيفه هناك ".

وكانت هناك العديد من التقارير غير المؤكدة في مايو عن أن طهران وواشنطن تجريان محادثات حول إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين مقابل بعض الأموال المجمدة لإيران في الخارج.

وكانت إيران الدولية قد أبلغت في يناير عن الاجتماعات السرية ولم تنف وزارة الخارجية في ذلك الوقت أو تؤكد التقرير باستخدام نفس اللغة التي استخدمها باتيل يوم الاثنين.

وقال المتحدث السابق نيد برايس ردًا على سؤال وجهته إيران الدولية في 18 يناير: "لدينا الوسائل لإيصال رسائل محددة وحازمة إلى إيران عندما يكون ذلك في مصلحة أمريكا".

وفيما يتعلق بقضية حاملي الجنسية المزدوجة الأمريكية المحتجزين كرهائن في إيران، لم تحدث أي اختراقات حتى لو التقى مالي وتفاوض مع إرافاني في نهاية عام 2022 أو حتى بعد ذلك.

وقضى ثلاثة أشخاص، سياماك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طهباز سنوات في السجون الإيرانية بتهم زائفة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وإذا التقى مالي بإيرفاني وجهًا لوجه، فسيكون ذلك أول اجتماع مباشر يتم الإبلاغ عنه بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين منذ أن تولت إدارة بايدن منصبه وعرضت إجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ورفضت إيران باستمرار إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بأمر مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي.

خلال 11 شهرًا من المفاوضات النووية في فيينا من أبريل 2021 إلى مارس 2022، كانت الولايات المتحدة منخرطة في مواقف جانبية.

ونقل ممثلو الاتحاد الأوروبي وكذلك دبلوماسيون روس رسائل بين وفدي الولايات المتحدة وإيران.