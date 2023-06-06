موقف فيوتشر في الدوري قبل مواجهة إنبي

يلتقي فريق الكرة بفيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق إنبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز على ملعب السلام .

يدخل فيوتشر لقاء اليوم برصيد 54 نقطة وذلك في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري، من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 3 مباريات .

أما فريق إنبي فيأتي في المركز التاسع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 30 مباراة .

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري حاليا برصيد 64 نقطة من خوض 24 فقط، ولديه أكثر من مباراة مؤجلة نظرا لانشغاله بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، واقترب المارد الأحمر من التتويج بالدوري هذا الموسم وذلك بعد غياب موسمين لم يتوج بهم الفريق بدرع الدوري .