بعد توقف 25 عاما.. رئيس ميناء نويبع يكشف لـ"نقل البرلمان" عودة الحج البري

استقبل المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مؤكدا أن الهيئة تدعم صناعة النقل البحري، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الاهتمام بقطاع الموانيء البحرية، مؤكدا أن ميناء نويبع تعد حلقة ربط بين دول الخليج العربي ومصر، وشريان التجارة بين البلاد العربية وبعضها.

ومن جانبه، استعرض اللواء ياسر العاصي رئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع ، تطوير ميناء نويبع، لافتا إلى أن ميناء نويبع البحري أحد الموانئ البحرية الهامة التي تربط المشرق العربي بغربه عن طريق شبه جزيرة سيناء.

وأضاف اللواء ياسر العاصي أنه تم تطوير الميناء ليصبح ميناءً عالميا بتكلفة بلغت نحو 400 مليون جنيه، إذ تم إنشاء محطة ركاب حضارية تكفي لاستيعاب 1.7 مليون راكب سنويا، وعلى مساحة 40 ألف متر مربع، تشمل صالة دخول وخروج الركاب والمودعين بمساحة 3 آلاف و600 متر مربع، وصالة وصول الركاب وخدماتها بمساحة 4 آلاف متر مربع، وصالة سفر بمساحة 4 آلاف متر مربع، ومحور الحركة الرئيسية بين صالات السفر والمنطقة التجارية بمساحة 3 آلاف و500 متر مربع "مول تجاري".

وتسأل النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، لماذا لم يتم استغلال المول الخاص بميناء نوبيع إلى الآن؟.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر، أن المولات داخل الموانئ بيكون لها اشترطات خاصة، حيث إن روادة بيكونوا من المترددين علي الميناء وسيتم طرحها في مزايدة علنية.

وطالب وحيد قرقر بضرورة طرح المزايدة والإعلان عنها بوسائل الاعلام، واحاطة اللجنة علما بما وصلت اليه نتيجة المزايدة علي مول ميناء نويبع.

وكشف اللواء ياسر العاصي رئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع ، عن عودة الحج البري مرة أخري هذا العام وأنه تم السماح به هذا العام اول رحلة حج بعد٢٥ عام منذ حادثة عبارة السلام الشهيرة التي غرقت عام ١٩٩٨، وستكون أول رحلة ١٢ يونيو القادم بعدد ٤٠٠٠ حاج.

وجاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء حيث تفقدت اللجنه امس، نفق شرم الشيخ القديم في القطاع الواقع في رأس سدر، والذي أكدت فيه اللجنه علي ضرورة اعادة تنظيم المداخل والمخارج على الطريق بما يضمن سلامه المسير عليه والحفاظ على سلامه أهالي القري الواقعة عليه.

كما يستكمل وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم زيارته بقطاع آخر من قطاعات وزارة النقل، وهو قطاع الموانئ حيث ستقوم اللجنة بتفقد مشروعات تطوير ميناء شرم الشيخ السياحي، وتفقد سير العمل به، من أجل ضمان أن يكون لهذا الميناء مشاركة فعاله في النمو المستهدف من قطاع الموانئ البحرية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تاعب، النائب حمدي ابو خشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويان، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفى محمود، النائب إمام منصور، النائب كمال أبو جليل، النائب حازم عويان.

ومن أمانة اللجنة هشام عبد الرازق أمين اللجنة، وأحمد سلامة، ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.

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