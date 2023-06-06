حبس تاجري مخدرات ضبط بحوزتهما 2 كيلو آيس في مدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس تاجري مخدرات ضبط بحوزتهما 2 كيلو آيس في مدينة بدر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود كواليس الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على شخصين قبل ترويج كمية من مخدر الآيس بمدينة بدر.

تعود كواليس الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر أمكن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، حال استقلالهما سيارة نقل.

وعُثر بحوزتهما على (كمية من مادة الأيس المخدرة وزنت 2 كيلوجرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.