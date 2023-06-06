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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عضو اللجنة الفنية بالزمالك يكشف احتياجات الفريق في الميركاتو الصيفي

الجهاز الفني للزمالك
الجهاز الفني للزمالك
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كشف أحمد عبدالحليم، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، احتياجات الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح أحمدعبدالحليم، خلال تصريحات تلفزيوني:«الزمالك يحتاج لاعب في خط الوسط مثل إمام عاشور والتونسى فرجاني ساسي وظهير أيمن ومدافع ومهاجم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

 

وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدوري.

 

ومنح أسوريو، اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة اليوم بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

الزمالك أحمد عبدالحليم الانتقالات الصيفية