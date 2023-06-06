ads
الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ثلاثة أعمال تنتظرها ركين سعد في الفترة القادمة

ركين سعد
ركين سعد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعيش الفنانة الأردنية ركين سعد حالة من النشاط الفني الملحوظ في الفترة الأخيرة، وتنتظر عرض 3 مسلسلات لها خلال الأشهر القادمة، حيث من المقرر أن يشهد شهر يونيو عرض الموسم الثاني من مسلسل "ريفو"،  بينما من المنتظر عرض مسلسل “سفاح الجيزة” قريباً والموسم الثاني من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" في وقت لاحق من هذا العام.

وتقدم ركين سعد شخصية زينة ضمن أحداث مسلسل "سفاح الجيزة" المستوحى من أحداث حقيقية، ويتكون المسلسل من 8 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، ويشارك ركين سعد في بطولة المسلسل النجوم أحمد فهمي، باسم سمرة، حنان يوسف وصلاح عبد الله، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وورشة كتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

ومن المقرر أن يعرض الموسم الثاني لمسلسل "ريفو" على منصة Watch IT، والذي تعود فيه ركين سعد لتقديم شخصية مريم واستكمال رحلة صراعها من أجل إخراج سيناريو والدها المتوفي عن باند ريفو أحد أشهر الفرق الموسيقية بالتسعينات. ويشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، مينا النجار،محسن محي الدين، المسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وتعود ركين سعد مرة أخرى للمرحلة الثانوية بشخصية نوف في الموسم الثاني من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول على منصة نتفليكس وتصدره تريند المنصة عربيًا طوال فترة عرضه،  ويشارك ركين في بطولة المسلسل أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى بالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، وإخراج تيما الشوملي، والمسلسل من أعمال منصة نتفلكس الأصلية وإنتاج مع فيلمزيون للإنتاج الفني

IMG_3673
IMG_3673
IMG_3668
IMG_3668
IMG_3672
IMG_3672
ركين سعد النشاط الفني ريفو سفاح الجيزة مدرسة الروابي للبنات