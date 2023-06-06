ads
الثلاثاء 06 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية تطالب بمنع استخدام الأكياس البلاستيك واستبدالها بمواد صديقة للبيئة

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمنع تصنيع وتداول الأكياس المصنعة من المواد البلاستيكية، واستبدالها بأكياس صحية متعددة الاستخدام وصديقة للبيئة، موضحة أن دول أوروبا وعدد كبير من دول العالم من بينها دول إفريقية وعربية حظرت استخدام الأكياس البلاستيك.
وقالت النائبة أمل سلامة أن الأكياس البلاستيك لها أضرار بالغة الخطورة على صحة الإنسان، حيث تنتج مواد وغازات مسرطنة بعد تفاعلها مع المأكولات الساخنة، الموجودة بداخلها، وتعرض الكائنات المائية إلى النفوق، ما يؤدى إلى اختلال التوازن البيئى، كما أن حرق هذه الأكياس يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوى، وزيادة ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأضافت أن مصر تستهلك ملايين الأطنان من أكياس البلاستيك سنويا، فإلى جانب الخسائر الاقتصادية حيث يتم استيراد أغلب خاماتها من الخارج، فإن للأكياس مخاطر جسيمة حيث يصعب تدويرها وتحللها،  كما أن حرقها يؤدى إلى انبعاث غازات سامة تدمر صحة الإنسان، فتلك الأكياس تحتوى على كميات كبيرة من الرصاص، حيث أنها مصنعة  من المواد البترولية، وعند تعرضها لأشعة الشمس تخرج غازات ضارة جدا، وتحتاج إلى فترات زمنية طويلة لتتحلل طبيعيا، وبالتالى يزداد التوجه إلى التخلص منها عن طريق الحرق، مما يتسبب فى تلوث الماء والهواء، وتلويث المزروعات ما يؤدى إلى زيادة الإصابة بالأمراض، فضلا عن تفاعلها بالمنتجات الغذائية الموجودة بداخلها مما يؤدى إلى زيادة الأمراض السرطانية.
 

منع استخدام الأكياس البلاستيك مواد صديقة للبيئة تنتج مواد وغازات مسرطنة النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب