إيران تكشف عن أحدث صواريخها الفرط صوتية "فتاح"

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن أحدث صواريخها الفرط صوتية، والتي طورتها إيران خلال الأشهر الماضية.

وأعلن العميد أمير علي حاجئ، قائد قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن بلاده باتت تمتلك صاروخها الفرط صوتي، والذي أطلق عليه اسم "فتاح".

وفي تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن حاجي زاده قائلًا: "إشراقة يوم الثلاثاء ليست اعتيادية.. الشمس تشرق اليوم مع "فتاح".

وكانت إيران قد أكدت أنها تجري التجارب على صواريخها التي طورتها مؤخرًا وهي صواريخ فرط صوتية من نوعية الصواريخ الباليستية، إلا أن السلطات الإيرانية لم تحدد تفاصيل حول طبيعة وتكوين تلك الصواريخ.

وكشف إعلام إيراني أن الاختبارات التي أجريت على الصاروخ انتهت، حيث كشفت أن قدرات ذلك الصاروخ تتخطى منظومات الدروع الصاروخية المتطورة.

