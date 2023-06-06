أنشطة ثقافية وفنية ببورسعيد ضمن برنامج الإجازة الصيفية

شهد فرع ثقافة بورسعيد، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج فعاليات الأنشطة الصيفية بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة خلال يونيو الحالي، حيث استمر بيت ثقافة أم خلف جنوب بورسعيد، لليوم الثانى في تقديم دورة "أساسيات الحاسب الآلي" والتى تقام طوال فترة الإجازة تنفيذ وتدريب إسراء العربي، تضمنت تعليم أجزاء الحاسوب واستخداماته.

كما أقيم برنامج ثقافى بعنوان "القراءة الحرة" قرأ خلالها الأطفال قصصا من اختيارهم، وتم شرح مضمون كل قصة وتلخيصها.

وعقدت مكتبة بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد لقاء مع الأطفال تحت عنوان "النظافة وأهميتها في فصل الصيف" تحدث بها مشرف النشاط عن أهمية النظافة الشخصية بشكل منتظم، للحماية من الأمراض، وايضا الحفاظ على نظافة البيئة، أعقبها فقرة للرسم والتلوين لملصقات عن النظافة، وتصميم لوحة إرشادية وتعليقها داخل المكتبة بعنوان "النظافة من الإيمان".

جاءت الفعاليات ضمن برنامج فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، والذي شهد الجمعة ختام العرض المسرحي "كاليجولا" لفرقة النصر المسرحية، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يحكي عن أشهر مجانين التاريخ، الذي استطاع أن يصل إلى حكم الرومان وتمكن من إسقاط مقاليد الإمبراطورية الرومانية تحت يده وأصبح هو الإمبراطور الروماني، ومن هنا استغل سلطته في ارتكاب أبشع الجرائم في حق رعيته.

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