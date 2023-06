"الرعاية الصحية": جناح تكنولوجي بالمعرض الطبي الأفريقي مجهز بأحدث التقنيات

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني AFRICA HEALTH ExCon 2023، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة _ Your Gate to Innovation and Trade"، بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من "6 - 9" يونيو الجاري، وذلك تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن معرض ومؤتمر صحة أفريقيا فرصة ذهبية لاستعراض إمكانات وتطورات مصر في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والإمدادات الطبية الحديثة على مستوى دول العالم وبالأخص الدول الأفريقية، كما أنه فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة ووضع رؤى موحدة لاستمرارية النهوض بقطاع الرعاية الصحية والدواء بالقارة الأفريقية.

وأضاف أن هيئة الرعاية الصحية تشارك بجناح تكنولوجي متميز خاص بمعرض صحة أفريقيا مجهز بأحدث التقنيات في القطاع الصحي، وأهمها الشاشات الذكية التفاعلية وعروض الهولوجرام والنظارات ثلاثية الأبعاد والدكتور الافتراضي والعمليات الافتراضية بالمنشآت الصحية عبر نظارات الواقع الافتراضي VR.

ولفت، إلى أنه نستهدف نشر قصة نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تلك التقنيات، وتعريف الوفود الأجنبية والأفريقية بإنجازات هيئة الرعاية وخدماتها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، كون المؤتمر منصة مثالية لتعزيز فرص نقل الخبرات المصرية إلى الدول المختلفة والأفريقية وتعزيز التعاون معها.

وتابع: أنه من المقرر عقد لقاءات ثنائية وتوقيع بروتوكولات تعاون وجلسات نقاشية لهيئة الرعاية ضمن فعاليات صحة أفريقيا في إطار رؤيتها لتعزيز استخدام التكنولوجيا والحلول المبتكرة في الرعاية الصحية، ورؤية مصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والمستدامة.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي أصبح منصة أعمال مستدامة لتبادل الخبرات وتعزيز الفرص الاستثمارية مع كافة الدول الأفريقية، وتعزيز ريادة وتنافسية مصر في مجالات الأجهزة والمستلزمات والإمدادات الطبية التكنولوجية الحديثة، مؤكدًا أن أفريقيا سوق واعد وكبير جدًا.

وتابع: أن تضافر جهود الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص في تنظيم الحدث الطبي الأضخم على مستوى القارة يؤكد التكامل ما بين الأدوار في النمو والنهوض بالقطاع الصحي وتعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي وإدارة التكنولوجيا الطبية تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

ولفت، إلى أن النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي شهدت نجاح غير مسبوق، متابعًا أتوقع نجاح أكبر للنسخة الثانية، ومثمنًا جهود هيئة الشراء الموحد المبذولة بقيادة اللواء طبيب الأستاذ الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة لإخراج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بحجم مصر، ومؤكدًا الدور الحيوي لها في قيادة القارة الأفريقية بمجالات التكنولوجيا والتجهيزات والإمدادات الطبية واستعادة مكانة مصر لتصبح قِبلة الطب والدواء والتكنولوجيا الطبية بالدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لمشاركة هيئة الرعاية الصحية بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي للعام الثاني على التوالي، لافتًا إلى أنه يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية في مصر وأفريقيا، وخاصة بعد أن أصبحت مصر تتمتع بالقدرة على أن تكون مركزًا للرعاية الصحية في القارة، وذلك بفضل النمو الذي حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي استطاعت من خلاله أن تجعل من نفسها لاعبًا محوريًا في المنطقة وزيادة قدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول بكافة المجالات، ومن أهمها مجال الرعاية الصحية.

وتجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني، ينعقد بمشاركة أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، و316 جلسة نقاشية، و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، وتتنوع الجلسات المستهدف عقدها ما بين مناقشة تعظيم التعاون بين مصر وأفريقيا على صعيد تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وجلسات متنوعة في عدد من الملفات الطبية المهمة.