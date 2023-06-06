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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الأوكرانية: بدأنا بأعمال هجومية على بعض المحاور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها بدأت بالأعمال الهجومية على بعض المحاور، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، في منشور على "تلجرام"، يوم الاثنين: "نحن نواصل الدفاع الذي بدأنا به في 24 فبراير 2022. والعملية الدفاعية تشمل كل شيء، بما في ذلك أعمال هجومية".

وتابعت: "وبالتالي، ننتقل إلى الأعمال الهجومية على بعض المحاور".

وأضافت أن "بؤرة العمليات القتالية لا تزال محور باخموت (أرتيوموفسك)، ونحن نتحرك هناك على جبهة واسعة إلى حد ما، ونحقق نجاحا، ونبسط السيطرة على المرتفعات التي تتيح لنا السيطرة، والعدو في الموقف الدفاعي، ويسعى للحفاظ على مواقعه".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية بدأت بالهجوم المضاد على 5 محاور منذ صباح 4 يونيو الجاري، و"لم تحقق أهدافها أو أي نجاح".

الدفاع الأوكرانية أعمال هجومية نائبة وزير الدفاع الأوكراني باخموت وزارة الدفاع الروسية