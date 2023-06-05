رئيس وزراء بريطانيا يعلن استخدام عبارتين إضافيتين لإيواء طالبي اللجوء

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، أنه سيتم استخدام عبارتين إضافيتين لإيواء طالبي اللجوء في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة البريطانية للحد من عبور قوارب المهاجرين غير القانوني لقناة المانش.

وأوضح سوناك - خلال مؤتمر صحفي بشأن خطته لوقف قوارب المهاجرين في مقاطعة "كنت" أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن العبارتين تتسعان لاستضافة ألف مهاجر ممن دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، دون أن يذكر بالتحديد الموقع الذي سترسو فيه العبارتين.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه إلى جانب هاتين العبارتين، فمن المقرر أن ترسو عبارة أخرى لإيواء طالبي اللجوء في ميناء "بورتلاند" جنوبي إنجلترا في غضون الأسبوعين المقبلين، وستأوي 500 شخص من الذكور البالغين الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة.

وأضاف أن العبارات ستخفف الضغط على المجتمعات المحلية وعلى المساحات في الفنادق التي يتم استخدامها لإيواء المهاجرين.

وأكد سوناك أن محاولات العبور عبر بحر المانش انخفضت بمقدار 20% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن "هذه تعد المرة الأولى منذ بداية هذه الأزمة أن تبدأ أعداد الوافدين في الفترة ما بين شهري يناير ومايو في الانخفاض مقارنة بالعام السابق".

وقال إن أعداد المهاجرين الألبان الوافدين عن طريق القوارب الصغيرة انخفض بنحو 90%، وإن الاتفاق المبرم مع ألبانيا شهد إعادة 1800 طالب لجوء.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى العبارات، فهناك خطط لإيواء طالبي اللجوء في ثكنات عسكرية سابقة لتقليل الاعتماد على الإقامة في الفنادق التي تقول الحكومة البريطانية إنها تكلف دافعو الضرائب 6 ملايين جنيه إسترليني في اليوم.