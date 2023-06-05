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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البعثة الأممية في السودان تكشف آخر تطورات الأوضاع

السودان
السودان
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أصدرت البعثة الأممية المتواجدة في السودان، اليوم الاثنين، بيانا حول آخر التطورات في السودان، مع استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال البيان الصادر عن البعثة: "يواصل مكتب دعم حماية المدنيين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) مراقبة حالة حقوق الإنسان والحماية في البلاد".

وأضاف: "لا يزال الوضع في الخرطوم وأمدرمان وبحري، حيث استمرت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مبعث قلق كبير".

وتابع: "كما استمرت الحالة في غرب دارفور، وغارسيلا (وسط دارفور) وكتم (شمال دارفور) في التدهور، مما أثر على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال- كثيرون منهم عالقون بين الطرفين المتحاربين".

واشار: "يوثق مسؤولو حقوق الإنسان حاليا عشرات الحوادث، بما في ذلك القتل والاعتقالات وحالات الاختفاء المحتملة والهجمات على المستشفيات والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، التي ارتكبتها أطراف النزاع".

كما يتواصل مسؤولو حقوق الإنسان مع طرفيْ النزاع للدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد الجناة ولحماية المدنيين وممتلكاتهم.

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