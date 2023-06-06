كلوب ليون المكسيكى يحجز مقعدًا فى كأس العالم للأندية 2023

الثلاثاء 06/يونيو/2023 - 12:26 ص

تأهل فريق كلوب ليون المكسيكي، إلى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2023، وذلك بعدما تُوج الفريق بلقب دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف» بالفوز على لوس أنجلوس الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور النهائي.

وفاز ليون على ملعبه ذهابًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينتصر بهدف دون رد في لقاء الإياب في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، فجر أمس الإثنين.

وبذلك يُتوج ليون بلقبه الأول في دوري الأبطال، كما التحق بركب المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023، والمقرر إقامتها في السعودية.

وضمن اتحاد جدة السعودي «ممثل الدولة المضيفة» المشاركة في كأس العالم للأندية، وأوراوا الياباني، بطل دوري أبطال آسيا، وأوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، وفي انتظار حسم المقعد الأوروبي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي، والمقعد الأفريقي بين الأهلي والوداد المغربي.