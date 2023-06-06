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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تخوف من الحكم الإثيوبى فى مباراة العودة بالمغرب

الأهلي
الأهلي
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أعرب مسئولو النادي الأهلي عن غضبهم الشديد من مستوى التحكيم في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الأخطاء التي ارتكبها الحكم الليبي معتز الشلماني في مباراة الذهاب أمس الأول الأحد والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وحذر الأهلي لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» من تكرار هذه الآخطاء في مباراة الإياب بالدار البيضاء الأحد المقبل، خاصة أن هناك أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتيجة مباراة الذهاب ويخشى مسئولو القلعة الحمراء من تكرار الأمر في الإياب. 

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي هاجم حكم مباراة الذهاب، وأبدى غضبه من مستوى التحكيم في قارة أفريقيا وحذر المدرب السويسري من أن يدفع الأهلي الثمن في لقاء العودة بصافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، والذي ستكون هذه آخر مباراة في مسيرته وبعدها سيعلن الاعتزال.

وقال «كولر»، إنه متخوف وقلق من الاختيار الغريب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم لحكم يدير مباراة نهائية وبعدها سيعتزل التحكيم وهو أمر يثير الجدل، وكان على «كاف» تعيين طاقم حكام بعيدًا عن الشُبهات خاصة أنها مباراة نهائية ستحسم لقب أكبر بطولة في القارة.

مباراة الأهلي والوداد المغربي دوري أبطال أفريقيا باملاك تيسيما