منير الوسيمي: معرفش رضا البحراوي ولا حسن شاكوش وبحب صوت أحمد شيبة

كشف الموسيقار منير الوسيمي، تفاصيل لقائه بكبار الشعراء والكتاب والمخرجين القدامى قائلا: مجرد الجلوس مع قامة مثل صلاح جاهين شيء عظيم؛ لأنه كان من الرعاة القدامي لنا وللفنانين وغيرهم بل وكان أب لنا.

ولفت “الوسيمي” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه يفضل أصوات مطربين مثل علي الحجار محد منير ومدحت صالح وتامر حسني وشيرين؛ لكون أصواتهم لها مساحات تمكن الموسيقار من اللعب جيدا خلفهم.

وتابع: الفنان الشامل يحتاج لمواصفات مثل الطرب والتمثيل والرقص.. وغيرهم.

ورد على سؤال من تفضل من المطربين الشعبيين الحاليين، أجاب قائلا: «بحب صوت أحمد شيبة حاليا، وهناك شاب يدعى أحمد شطا، ووليد الليثي، وبوسي وأمينة ومحمود الليثي، لكن رضا البحراوي وعماد العمدة وحسن شاكوش أسماء لم أعرفهم ولم أسمع بعضهم.

واختتم قائلا: بخصوص الفنان محمد رمضان أقول إنه نجح في الوصول إلى المواطنين والشباب خاصة بأغنياته، لكن هناك بعض التجاوزات في الألفاظ منه، وهذا أمرا يتواجد في غالب الأغاني.