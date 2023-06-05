اليوم.. عزاء الملحن محمد النادي عقب صلاة المغرب

أعلن الشاعر عصام حسنى عن موعد عزاء الملحن محمد النادي الذى وافته المنية صباح اليوم الإثنين.

وكتب حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: عزاء محمد النادي بإذن الله النهاردة بعد صلاة المغرب بمسجد المندره آخر شارع جمال عبد الناصر”.

وكان الشاعر صلاح عطية، قد اعلن وفاة الملحن محمد النادي، دون الكشف عن تفاصيل، ونشر عطية عبر حسابه على فيسبوك صورة للراحل وعلق قائلا «البقاء لله الملحن محمد النادى».

يذكر أن الملحن محمد النادي قد تعاون مع العديد من المطربين والمطربات في الوطن العربي أبرزهم مصطفي قمر، أنغام، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، إيهاب توفيق، هشام عباس، محمد حماقي، نوال الزغبي، نانسي عجرم، عبد الفتاح الجريني، حماده هلال، هيثم شاكر، تامر حسني، تامر عاشور، بلال، أحمد سعد، محمد نور، رامي جمال، محمد محسن، محمد شاهين، راندا حافظ وغيرهم.

ومن أشهر أعماله:

عمرو دياب: معاك قلبى - يا هناه - امنتك

تامر حسنى: يانا يامفيش

محمد حماقى: يا فاتنى - متعقد

شيرين: عنده داء السيطرة

أنغام: ساعات كتير

أصالة: كام مره

نانسى عجرم: بتفكر فى ايه

مصطفى قمر: هى - انا مطمن

هشام عباس: عامل صجة - ماتبطليش

حماده هلال: تصور