أسعار الدولار بالبنوك مساء اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة ليواصل وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على أسعار الصرف دون زيادة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أسعار الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، كالتالي:

البنك المركزي المصري

30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

بنك QNB الأهلي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

الكويت الوطني

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.