12 منفذاً لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين في مطاى بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية في افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وتحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.



واستعرض هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى جهود الوحدة المحلية خلال الفترة الماضية ، حيث تم افتتاح 12 منفذاً لعرض وبيع اللحوم بسعر 260 جنيهاً للكيلو بدائرة المركز والقرى التابعة له، والإشراف على أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الوحدة المحلية والطب البيطري ، مؤكدا ً على أن المنافذ تشهد إقبالاً من المواطنين لتلبية كافة احتياجاتهم من اللحوم.

