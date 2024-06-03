تقدر قيمتها بـ 125 مليون جنيه.. إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إعتزام تشكيل عصابى يضم شخصين (أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول) تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول عن طريق إخفائها داخل جزوع أشجار "مصنعة" ووضعها ضمن كمية من أشجار الزيتون المستخدمة فى صناعة الفحم "يتم تجهيزها داخل أحد المخازن بالقاهرة" ، والتى كانا يعتزما تصديرها إلى تلك الدولة كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" وبحوزتهما حوالى

(2,5 مليون قرص مخدر من عقار "الكبتاجون" وزنت 420 كيلو جرام - عدد ٢٥ جزع شجرة مفرغة من الداخل لتعبئة المواد المخدرة بداخلها – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى).



وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (125 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.