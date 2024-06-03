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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف في المركز 944 عالمياً والعاشر محلياً طبقاً لتصنيف RUR

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة علي المركز 944 عالميا، والعاشر محليا للجامعات الحكومية طبقا لتصنيف(RUR) Round University Ranking  ، ويعتبر هذا التصنيف نظام عالمي لتصنيف الجامعات  يقيس أداء الجامعات من خلال 20 مؤشرًا فريدًا و4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية وهي التدريس والبحث والتنوع الدولي والاستدامة المالية. 
وأوضح الدكتور منصور حسن، أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة علي تحسين جودة التعليم بالجامعة، وتشجيع قطاع الدراسات العليا و البحوث والنهضة بالبحث العلمي والعمل على جعل الجامعة جامعه بحثية.
وأشادت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم و تشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر والعمل الدائم على تحسين مخرجات التعليم و الجهود المبذولة للاستدامة.

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