رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي التجارة والحقوق

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة بالمنوفية بتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، يرافقه الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار القاصد إلى أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وقام رئيس الجامعة بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكلية التجارة يرافقه الدكتور أمجد عمارة عميد كلية التجارة.

كما قام رئيس الجامعة بتفقد سير الإمتحانات بكلية الحقوق يرافقه الدكتور منصور محمد أحمد عميد الكلية.

واطمأن القاصد خلال جولته على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد القاصد بتجهيزات لجان للامتحانات، وتواجد الأساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفسارات الطلاب.