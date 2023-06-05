تنظيم دورة تدريبية لميسرات ومشرفات برنامج الشمول المالي بنصر النوبة بأسوان

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الأنشطة والفعاليات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وصرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة مؤكدة على إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية لمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذى يستهدف تدريب 20 من الميسرات ومشرفات برنامج الشمول المالى بقرى مركز نصر النوبة.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الدورة التدريبية تتضمن تأهيل وصقل خبرات المتدربات بأساليب التعامل مع السيدات والفتيات من أجل رفع وعيهن بمميزات وعيوب الإدخار والإقراض ، بجانب التعريف بآليات التمويل المالى وأنواعها ، وكيفية التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى نشر التوعية المطلوبة بمجال التثقيف والشمول المالى وتساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لاقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية الخاصة لتحسين الظروف الإقتصادية والمعيشية لهن ولأسرهن.