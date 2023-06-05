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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رفض دعوى التعويض ضد تامر أمين وقناة النهار بسبب واقعة إهانة الصعيد

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت المحكمة الاقتصادية الاستئنافية حكمها في الدعوى المحالة إليها من محكمة أول درجة ضد الإعلامى تامر أمين وقناة النهار بسبب واقعة إهانة أهالى الصعيد، بالرفض وتأييد حكم تغريم عبدالناصر زيدان بتعويض 200 ألف جنيه لصالح تامر أمين.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت بتغريم عبدالناصر زيدان ٢٠٠ ألف جنيه لصالح الإعلامى تامر أمين فى الاستئناف رقم ٨٣٢ لسنة ١٥ ق ورفض دعوى عبدالناصر زيدان ضد قناة النهار والإعلامى تامر أمين.

وكانت قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، إلزام الإعلامي عبدالناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالباً بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

ورفع المستشار هيثم عباس بصفته وكيلاً عن تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

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