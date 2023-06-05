حار نهارا وأمطار رعدية بالصعيد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة علي كافة الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 20 درجة، وعلى جنوب سيناء و جبال البحرالأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة.