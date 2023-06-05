«إسكان النواب»: الدولة المصرية نجحت في القضاء على المناطق العشوائية الخطرة

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن الدولة المصرية منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى ، شهدت إنجازات كبرى في كافة القطاعات والمجالات ونهضة تنموية غير مسبوقة ، خاصة قطاع الإسكان الذى شهد إنجازات على أرض الواقع لصالح المواطنين ، مؤكداً أن هذا القطاع يشهد نقلة تنموية كبرى في مختلف المجالات التابعة (الإسكان الاجتماعى ، مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق، تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة)، تحظى مشروعات الإسكان الاجتماعي باهتمامٍ كبير من القيادة السياسية في مصر.

وأضاف " أحمد أبو زيد " أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على المناطق العشوائية الخطرة واقتحام ملف العشوائيات وإعلان مصر خالية من المناطق العشوائية المهددة للحياة ، وكذلك اقتحام ملف المناطق غير المخططة وبدء العمل فى تطوير عواصم المحافظات ، مضيفاً أن إطلاق الجمهورية الجديدة جاء نتيجة كفاح ومواجهة تحديات وعبور الصعاب ومسيرة عمل وبناء قادها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى بدأ بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطن ، وسابق الزمن من أجل البناء والتنمية ونجح في تحويل الصحراء إلى مدن تنبض بالحياة وأطلق المشروعات القومية والخدمية العملاقة في شتى مناحي الحياة بقطاعات الدولة المختلفة .

