الدفاع الروسية: رئيس الأركان العامة يقود التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق

الإثنين 05/يونيو/2023 - 12:17 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري جيراسيموف، قاد التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق من أحد مراكز القيادة المتقدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف اليوم الاثنين:"خلال فترة الهجوم الأوكراني واسع النطاق كان قائد رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، رئيس المجموعة المشتركة للقوات فاليري جيراسيموف، في أحد مراكز القيادة المتقدمة على المحور الجنوبي".

وأوضح أن القوات الروسية أحبطت هجوما واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه "يوجنو دونيتسك"(جنوب دونيتسك)، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف لاختراق الدفاعات الروسية في أكثر مناطق الجبهة ضعفا في رأيها.

وأضاف كوناشينكوف:"لقد أحبط الجيش الروسي الهجوم الأوكراني، ولم يحقق أهدافه وفشل في تنفيذ المهام الموكلة إليه أثناء الهجوم".

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا، فلاديمير روجوف، "إن الأعمال العدائية النشطة في مقاطعة زابوروجيا مستمرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف روجوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - "أن هناك محاولات هجوم للقوات الأوكرانية في منطقة بلدات نوفوبول، نوفوداروفكا، بالقرب من حدود مقاطعة زابوروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.

يذكر أن الدفاع الروسية أشارت - في وقت سابق - إلى إحباط هجوم واسع شنته القوات الأوكرانية على خمسة قطاعات في محور جنوب دونيتسك المجاور لمحور زابوروجيا.

في المقابل.. أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف، أن القوات الروسية قصفت أربعة أحياء في الإقليم الليلة الماضية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

وذكر سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الجيش الروسي هاجم منطقة كوبيانسك التابعة للإقليم صباح اليوم، وتضررت المباني السكنية والجراجات والمباني الزراعية ولكن لم تقع إصابات".

وأشار إلى أنه - خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية - أطلقت روسيا قذائف مدفعية وهاون وصواريخ باتجاه بلدات في مناطق خاركيف وكوبيانسك وتشوهيف وبودوخيف، كما شن الروس هجمات صاروخية على مدينة تشوهويف من الأراضي الروسية، وتضررت المنازل والمباني التجارية، وتشير المعطيات الأولية بعدم وقوع إصابات.

من ناحيته، أشار قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي اليوم، أن القوات الأوكرانية تستمر في إحراز التقدم بالقرب من مدينة باخموت شرقي البلاد.

وقال سيرسكى في رسالة له عبر تطبيق (تليجرام) - حسبما أوردت قناة (الحرة) - " إن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير موقع روسي بالقرب من المدينة وتواصل المضي قدما ".

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قد أكدت أمس مواصلة القتال في محيط مدينة باخموت، مشيرة إلى أن القوات الروسية نفذت هجومين فاشلين حول باخموت، وشنت عددا من الغارات الجوية والقصف المدفعي على القرى المجاورة.