الأهلى يرفع شعار «ممنوع الاقتراب أو التصوير» قبل موقعة كازابلانكا

الفرص الضائعة وأخطاء الدفاع تُشعل غضب «كولر».. وفقرات خاصة للمهاجمين

أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، ملف مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي حقق فيها الفريق الفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، وطالب لاعيبه بنسيان هذا اللقاء والتركيز في الإياب يوم الأحد المقبل واعتبار أن النهائي من مباراة واحدة والهدف الأهم هو الفوز والتتويج باللقب.

ويواصل الفريق التدريبات، اليوم الثلاثاء، وسط حالة تركيز من الجميع والابتعاد عن الشد العصبي والذي يؤثر سلبيا على الأداء والمردود الفني في المباريات، خاصة أن المباريات النهائية لا تتحمل أي أخطاء، كما يشاهد المدير الفني السويسري مباراة الوداد مع جهازه المعاون لوضع خطة لقاء العودة والتي لن تكون سهلة لأن الفريق المغربي سيلعب على أرضه وبين جماهيره.

وكان «كولر» أبدى غضبه الشديد من مستوى بعض اللاعبين في مباراة الذهاب خاصة خط الدفاع الذي غاب عنه التركيز في أكثر من كرة كانت كفيلة بتشكيل خطورة على مرمى مصطفى شوبير، وكذلك مشكلة إهدار الفرص بطريقة غريبه أمام مرمى المنافسين.

وعنف «كولر» الثنائي علي معلول ومحمد عبدالمنعم، بسبب التوهان وعدم الالتزام بالواجبات الفنية خلال مباراة الوداد، الأمر الذي كلف الفريق هدفا في اللحظات الأخيرة صعب على الأهلي المهمة في مباراة الغياب، كما وجه اللوم لمحمود عبدالمنعم «كهربا»، مهاجم الفريق بسبب عدم استغلال الفرص التي كانت كفيلة بخروج الفريق متفوقا بفارق عدد كبير من الأهداف.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا للمهاجمين خلال التدريبات قبل مباراة العودة في المغرب الأحد المقبل، حيث كثف المدير الفني الجرعات التدريبية للمهاجمين للتعامل مع الهجمات وإنهاء الفرص بطريقة أفضل بعدما ظهرت هذه الأزمة في الفريق مؤخرًا.

وحذر الجهاز الفني لاعبي الفريق من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في الفترة الحالية وقبل مباراة الإياب، مطالبا بالتركيز في اللقاء من أجل تحقيق الهدف والعودة باللقب من “كازبلانكا” لإسعاد الجماهير العاشقة للكيان.

في نفس السياق، يسافر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إلى المغرب غدًا الأربعاء للترتيب والاطمئنان على أوضاع بعثة الفريق ومقر الإقامة وملاعب التدريبات قبل وصول بعثة الأهلي يوم الخميس المقبل استعدادًا لمباراة الإياب.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس يوم الخميس المقبل على طائرة خاصة تم توفيرها من جانب مجلس الإدارة لضمان أقصى درجة من التركيز للاعبين قبل موقعة كازابلانكا.