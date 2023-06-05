حدث في مثل هذا اليوم 5 مايو.. إعادة فتح قناة السويس وظهور الإيدز

تصادف ذاكرة اليوم الخامس من يونيو عددًا من الأحداث التاريخية والسياسية المؤثرة، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

1864 - الحرب الأهلية الأمريكية: معركة پيدمونت: القوات الاتحادية بقيادة الجنرال ديڤد هنتر تهزم جيشاً كونفدرالياً في پيدمونت، ڤرجينيا، آخذة نحو 1,000 أسير.

1912 - حريق ضخم يلتهم مدينة القسطنطينية ويدمر حوالي 1000 منزل.

1916 - بدء الثورة العربية على الدولة العثمانية بقيادة حاكم مكة الشريف الحسين بن علي الهاشمي (في الصورة).

1965 - إيران تفرض الأحكام العرفية وتعتقل آية الله الخميني ومن ثم تنفيه وذلك في محاولة من جانب نظام الشاه محمد رضا بهلوي لاحتواء حالة الغضب الشعبي المتصاعد ضده.

1967 - إسرائيل تهاجم مصر وسوريا والأردن في ما عرف باسم حرب الأيام الستة.

1975 - افتتاح قناة السويس من جديد بعد جلاء الإسرائيليين منها. وسبقت فتح القناة عملية استغرقت عاما تقريبا لتطهيرها من الألغام، شارك فيها ايضا عسكريون سوفيت. السمتيات السوفيتية المتخصصة قامت بكسح الألغام في الأماكن التي لا تستطيع الأداء فيها أية آليات آخرى.

1981 - بداية ظهور مرض فقدان المناعة المكتسبة / الإيدز.

2006 - صربيا تعلن استقلالها عن اتحاد صربيا والجبل الأسود تحت اسم جمهورية صربيا.

2018 - استطاع باحثون في كلية الطب، جامعة كيس وسترن رزرڤ تخليق أول پريون بشري اصطناعي.