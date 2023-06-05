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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسئول يمني: عناصر الحوثي تستخدم التدليس والكذب لتحقيق انتصارات إعلامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "أن عناصر الحوثي تستخدم التدليس والكذب أسلوبا ومنهجا لتحقيق انتصارات إعلامية زائفة".

وأشار معمر الأرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى لجوء عدد من قيادات الصف الأول في عناصر الحوثي خلال الأيام الماضية لاختراع مسرحية استقبال من أطلق عليهم قيادات عسكرية في الشرعية، إلا أن هذه الكذبة لم تصمد لساعات بعد أن اتضحت الحقيقة.

وأضاف الارياني " بالمثل خرج قيادي حوثي يدعي أن هناك معسكرات تابعة للشرعية تدين لهم بالولاء، وهي الكذبة ذاتها التي رددوها كثيرا منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب، ليؤكد أن الكذب سلوك متجذر ويكاد يكون منهجية لدى الميلشيا".

وأكد الإرياني أن هذه الاكاذيب ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، وهي تكشف حجم الزيف والخداع الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية، وبحثها عن تحقيق انتصارات وهمية لرفع الروح المعنوية لعناصرها، فيما هي في المقام الأول تمارس الخديعة بحقهم، فحبل الكذب كما يقال "قصير".

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