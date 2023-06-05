الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال كوناشينكوف: "في صباح يوم 4 يونيو، شن العدو هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه يوجنو دونيتسك، قام خلاله بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية الأخرى".

وأضاف: "كان هدف العدو هو اختراق دفاعاتنا في أكثر مناطق الجبهة ضعفا في رأيه. تم إحباط الهجوم ولم يحقق العدو أهدافه ولم ينجح".

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن قوات العدو تتكون من ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات.

وشدد كوناشينكوف على أنه "نتيجة للأعمال الماهرة والكفؤة لمجموعات قوات فوستوك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 فردا و16 دبابة وثلاث عربات قتال مشاة و21 مركبة قتالية مصفحة".