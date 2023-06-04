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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عضو تشريعية "النواب": نجاح الموظف في الانتخابات يعني تفرغه فورًا لتلاشي تضارب المصالح

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
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قال النائب سليمان وهدان عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن قضية التفرغ للنائب من عمله لها أكثر من وجه، الأول هو موظف الحكومة الذي نجح في الانتخابات، يجب أن يتفرغ فورا حتى لا يحدث تضارب مصالح، والثاني أنه صاحب عمل خاص فينقله لأحد من أسرته.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه مع التفرغ الكامل دون استثناء؛ لأن الانتماء للعمل التشريعي في مجلس النواب هو شرف، وتمثيل الشعب المصري شرف لا يضاهيه شرف.

ولفت إلى أن البرلمان المصري هو أقل برلمان يدفع رواتب للنواب، ليس مقارنة بدول أوروبا أو أمريكا أو دول الخليج، ولكن ذلك مقارنة بدول إفريقيا.

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