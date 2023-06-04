الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع بلباو في ليلة وداع بنزيما

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، تقدم بلباو عن طريق أوهيان سانسيت في الدقيقة 49 وأدرك النادي الملكي التعادل من خلال كريم بنزيما من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وبدأ ريال مدريد المباراة أمام أتلتيك بلباو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو.

خط الوسط: توني كروس - كامافينجا - داني سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

وبهذا التعادل، وصل ريال مدريد إلى النقطة 78 في ختام الموسم، فيما رفع رصيد أتليتك بلباو إلى 51 نقطة في المركز الثامن.

ومن المقرر أن يغادر بنزيما النادي الملكي نهاية يونيو الجاري، حيث أعلن الفريق في وقت سابق اليوم عبر موقعه الرسمي عن رحيل مهاجمه الفرنسي عن الفريق بعد 14 عاما أمضاها في صفوف النادي الملكي.