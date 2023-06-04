الكرملين: إمدادات الغرب العسكرية إلى كييف تؤجج الصراع بأوكرانيا

حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، من مغبة أن إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف من قبل الغرب، ستؤدي إلى تصعيد التوترات وتأجيج الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية- "تعكس عمليات التسليم الأخيرة للصواريخ بعيدة المدى والدبابات لكييف، فضلا عن مناقشة تسليم المزيد من الأسلحة المتطورة، من جانب فرنسا وألمانيا، على سبيل المثال، والتي تشمل صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر أو أكثر، وهذه أسلحة مختلفة نوعيا، وستؤدي في النهاية، ولن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى المزيد من التصعيد".

يذكر أن دول الناتو قامت بتوريد مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 65 مليار يورو، حسب تأكيد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج في شهر أبريل الماضي، وبلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار.