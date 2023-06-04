تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية "اللجان النوعية بحلوان" لجلسة 5 أغسطس

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الاخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميًا بـ " اللجان النوعية بحلوان " وذلك لجلسة 5 أغسطس المقبل لسماع المرافعه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.