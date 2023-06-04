تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية "اللجان النوعية بحلوان" لجلسة 5 أغسطس

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الاخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميًا بـ " اللجان النوعية بحلوان " وذلك لجلسة 5 أغسطس المقبل لسماع المرافعه.

عملية أرهابية نفذتها اللجان النوعية



صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.





