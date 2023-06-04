استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد، دون أن يتغيير منذ أمس السبت في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 نحو 2335 جنيه للبيع و2345 جنيه للشراء، وبلغ عيار 24 حوالي 2669 جنيه للبيع و2680 جنيه للشراء.

كما سجل عيار 18 نحو 2001 جنيه للبيع و2010 جنيه للشراء، وعيار 14 نحو 1557 جنيه للبيع و1563 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.7 ألف جنيه للبيع و18.8 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب نحو 2.67 مليون جنيه للبيع و2.7 مليون جنيه للشراء، وأوقية الذهب نحو 82.993 جنيه للبيع و83.35 ألف جنيه للشراء.