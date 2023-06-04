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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة إيقاف قيد النادي بداية من الصيف المقبل

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك
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كشف مصدر بنادي الزمالك حقيقة إيقاف قيد النادي وذلك بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كعقوبة التأخر في سداد مستحقات شيكابالا لصالح فريق لشبونة البرتغالي .

وقال مصدر بنادي الزمالك في تصريح لـ"البوابة سبورت" اليوم الأحد، إن النادي لم يتلق خطاب رسمي حتي الآن من الاتحاد الدولي فيفا يفيد بإيقاف قيد الزمالك.

وتابع المصدر، سنحاول حل مشكلة شيكابالا مع فريقه البرتغالي السابق وسداد كل المستحقات المالية لتجنب إيقاف قيد الزمالك لفترتين بشكل رسمي .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدًا الإثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 50 نقطة من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات .

اما فريق الاتحاد السكندري فيأتي قبل لقاء الغد في المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 40 نقطة .

الزمالك لشبونة البرتغالى شيكابالا الاتحاد السكندري