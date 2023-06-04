نهائي دوري أبطال أفريقيا.. جماهير الأهلي تبدأ الزحف نحو استاد القاهرة

بدأت جماهير النادي الأهلي، في الزحف نحو استاد القاهرة الدولي، لدعم الفريق أمام الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور 50 الف مشجع.

وحرصت جماهير القلعة الحمراء على التوافد مبكرًا إلى ستاد القاهرة الدولي، من أجل التواجد في المدرجات لدعم الفريق الأول، في مباراته الهامة أمام نظيره الوداد المغربي.



استاد القاهرة يعلن موعد وخريطة دخول الجماهير في مباراة الأهلي والوداد

كشف وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، آخر استعدادات الاستاد لمباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال وليد عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: سعة استاد القاهرة 50 ألف متفرج، ونأمل أن تخرج المباراة بشكل يليق بمصر والرياضة المصرية.

وأضاف ان ستاد القاهرة يفتح أبوابه في تمام الساعة الثانية ظهرا، والجمهور أصبح لديه وعي بكيفية اتباع التعليمات لمنع أي تكدس أو زحام، وبعثة نادي الوداد المغربي سعيدة بحسن الاستقبال، وتم تحديد مقاعد في الدرجة الأولى للفريق المغربي.

وحدد مسئولو استاد القاهرة الدولي خريطة دخول جماهير الأهلي والوداد للمدرجات، وجاءت كالتالي: