محافظ مطروح يتفقد أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية.. صور

أجرى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد تنفيذ عدد من المشروعات مع التشديد على الإسراع بجهود الانتهاء لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد محافظ مطروح أعمال مد شبكة المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحى بالمحافظة من شارع الملح حتى مدخل أندلسية، كما تفقد أعمال مد شبكة كابلات تحسين خدمة الاتصالات بشارع علم الروم، موجها منطقة تليفونات مطروح بالإسراع في إنهاء الأعمال وإعادة الشيء لأصله مع تيسير حركة الطريق بمنطقة العمل، كما تفقد أعمال مد مأخذ مياه البحر لمحطة الرميلة ٤ بطاقة ٦٥ ألف متر مكعب والذى تنفذه إداره المياه بالقوات المسلحة.

وأجرى محافظ مطروح جولة تفقدية داخل محطات تحلية مياه البحر بالرميلة، وتابع كميات ضخ المياه، واستمع لمهندسى المحطات حول نسبة كميات ضخ المياه من الوحدات مع أعمال صيانة الفلاتر وإزالة رواسب البحر عقب نوبة الطقس الأيام الماضية موجها بالإسراع في إنهاء الأعمال والعمل على استقرار ضخ المياه بمزيد من الكميات لمناطق المدينة.



وناقش محافظ مطروح مقترحات العمل على زيادة نسبة الضخ سواء من مد مأخذ محطات التحلية واحد واثنين وثلاثة إلى عمق أطول مع مأخذ محطة الرميلة ٤، وإنشاء حوض كبير للترسيب لمنع دخول الرواسب إلى الفلاتر مما يعمل على زيادة الضخ.



ووجه شركة مياه الشرب بالإسراع في أعمال إصلاح كسر خط المياه بمنطقة فوكة على الطريق الدولى الساحلي والاسراع في توفير وضخ المياه للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال تنظيف وتسويه الرمال بمنطقة شاطئ الفيروز حتى مدخل كبرى روميل، موجها بالإسراع فى إنهاء الأعمال خاصة مع بدء حركة السياحة على المحافظة.

وتفقد شعيب أيضا أعمال مد البنية التحتية وأعمال الرصف بمنطقة سوانى زهويق بمنطقة باب البحر حيث يجرى أعمال تسوية السن تمهيدا لأعمال الرصف قريبا لشوارع المنطقة لتيسير حركة السير بها مع مراجعة كابلات الكهرباء لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ مطروح يتفقد جهود تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية

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