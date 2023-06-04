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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. عبد الحفيظ وعدلي يسبقان بعثة الأهلي إلى المغرب

سيد عبد الحفيظ مدير
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي
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يغادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بالنادي، إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكلف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، الثنائي سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي بالتفاوض مع الاتحاد الإفريقي ونادي الوداد حول عدد التذاكر المخصص للجماهير الحمراء، والتواصل مع الجالية المصرية لمعرفة الراغبين في حضور المباراة. 

يذكر أن بعثة الأهلي تطير إلى المغرب يوم الخميس المقبل برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لخوض مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في النهائي الأفريقي.

سيد عبد الحفيظ النادي الاهلي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مواجهة الوداد المغربي